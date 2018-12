Pão de Açúcar exalta estrutura de capital da Via Varejo

O grupo ressaltou ainda que a Via Varejo é uma empresa independente e com admininistração própria, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de sexta-feira.

Em outro comunicado neste sábado, a Via Varejo afirmou que é uma empresa independente, com administração própria, com saúde financeira, sólida estrutura de capital e processos próprios, e "comprometida com seu crescimento e com a busca de melhores resultados para a companhia e seus acionistas, como vem sendo demonstrado nos resultados apresentados a cada trimestre".

No meio da semana, em entrevista durante o Reuters Latin American Investment Summit, o vice-presidente executivo do Pão de Açúcar, Hugo Bethlem, disse que o apoio do grupo era importante para a Via Varejo, com a operação com o negócio de alimentos tendo sido apontada como estratégica.

A Via Varejo -formada por Ponto Frio, Casas Bahia e Nova Pontocom- é responsável por quase 45 por cento das vendas do Grupo Pão de Açúcar, mas por apenas um terço do lucro operacional, consequência, em parte da espera de quase 30 meses para que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) avalie o processo que originou a companhia.

