Pão de Açúcar fecha 4o tri com lucro acima do esperado

A companhia, que além de operações com supermercados e lojas de eletrodomésticos, atua no varejo online e no segmento conhecido como "atacarejo", teve lucro líquido consolidado de 539 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 36,4 por cento sobre o mesmo período de 2011. Analistas consultados pela Reuters esperavam, em média, lucro líquido de 407,9 milhões de reais.

O segmento GPA Alimentar, que reúne as operações com supermercados, atacarejo e imóveis, teve lucro líquido de 305 milhões de reais nos três últimos meses de 2012, crescimento de 13,3 por cento na comparação anual. Enquanto isso, o segmento Não-Alimentar, a divisão Via Varejo --que reúne lojas das redes Ponto Frio e Casas Bahia-- fechou o período com resultado positivo 85,9 por cento maior, a 234 milhões de reais.

No consolidado, o Grupo Pão de Açúcar apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,32 bilhão de reais no quarto trimestre, crescimento de 33,5 por cento sobre o mesmo período de 2011. A margem passou de 7,4 para 9,1 por cento.

A companhia teve receita líquida de vendas de 14,58 bilhões de reais nos três meses encerrados em dezembro, avanço de 9,1 por cento sobre um ano antes.

O resultado financeiro líquido apontou queda de 12 por cento nas despesas, para 301 milhões de reais, em meio a recuo nos custos com descontos de recebíveis de cartões e encargos sobre dívida.

A empresa terminou 2012 com dívida líquida de 777 milhões de reais, ante 2,54 bilhões de reais no final de setembro, e um caixa de 7,08 bilhões.

"A companhia adicionou ao caixa 2,1 bilhões de reais em 2012 e espera destinar parte desse montante para pagamento dos vencimentos de dívida dos próximos trimestres, não sendo necessários, portanto, novos financiamentos", afirmou o grupo no balanço. "A companhia espera, com isso, manter níveis de caixa menos elevados durante o ano de 2013 e terminar o período em patamares de endividamento similares ao atual."

(Por Alberto Alerigi Jr.)