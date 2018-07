Pão de Açúcar lança shopping center online

Batizado de Extra marketplace, o site permitirá a pesquisa de produtos em lojas especializadas de vestuário, material de construção, automotivo, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, além de compra de alimentos, numa só transação.

"O primeiro e único shopping mercado na Internet no Brasil representa uma força importante no plano de transformar a marca Extra na solução completa para o consumidor", disse a jornalistas o vice-presidente de Varejo do Pão de Açúcar, José Roberto Tambasco.

O site reunirá, além do sortimento da varejista, produtos de 24 lojas parceiros.

A lista de produtos oferecidos pelo canal vai avançar com o projeto. A partir do lançamento, a empresa ofertará 200 mil itens, número que deve superar 600 mil até o final deste ano.

"O consumidor está cada vez mais fiel ao tipo de compra que faz... o objetivo é transformar a marca Extra em um grande chapéu presente em todos momentos de compra...e fidelizar o consumidor", afirmou Tambasco.

O Extra marketplace estará disponível em todo o país. Porém, cada parceiro será responsável pela entrega dos produtos, sob acompanhamento da varejista. A marca Extra será responsável pela curadoria das lojas que integrarão o portal. (Por Vivian Pereira; edição de Aluisio Alves)