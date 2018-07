Pão de Açúcar lucra R$361 mi no 4o tri e supera previsões

O resultado ficou acima da média das projeções dos analistas ouvidos pela Reuters, que apontava para um lucro de 312,78 milhões de reais.

Deste resultado, 80,61 por cento veio da operação de alimentos do grupo - cujo lucro no período ficou em 291 milhões de reais, estável em relação ao quarto trimestre de 2010.

No ano, foi registrado um crescimento do lucro de 16,1 por cento, que fechou dezembro em 718 milhões de reais.

As vendas totalizaram 13,37 bilhões de reais no trimestre, com alta de 21,2 por cento. No acumulado do ano, o avanço foi de 45,2 por cento, para 46,6 bilhões de reais.

Já o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 1,1 bilhão de reais entre outubro e dezembro, um crescimento de 50,5 por cento, na mesma base de comparação. A margem Ebitda cresceu 1,6 ponto percentual, para 8,2 por cento.

"Esse aumento foi em função da melhora operacional do GPA Alimentar, e da consolidação dos resultados de Casas Bahia, que junto com as operações de Ponto Frio e Nova Pontocom possibilitou, principalmente, ganhos de escala juntos aos fornecedores e acesso a melhores sortimentos", diz o relatório da companhia.

No ano, este indicador ficou em 3 bilhões de reais, um crescimento de 49,6 por cento. A margem Ebitda ficou praticamente estável, em 6,5 por cento.

RESULTADOS VIA VAREJO

A Via Varejo, antiga Globex, que reúne Ponto Frio e Casas Bahia e é controlada pelo Grupo Pão de Açúcar , teve lucro lucro de 125,9 milhões de reais, uma alta de 1.429,5 por cento na comparação com o trimestre imediatamente anterior - a companhia não forneceu os dados referentes ao quarto trimestre de 2010. Em 2011, o lucro foi de 103,9 milhões de reais.

Segundo a companhia, o resultado sofreu impacto de 59,1 milhões de reais de gastos com integração. Deste total, 34,7 milhões foram relacionados ao fechamento de lojas consideradas deficitárias.

As vendas foram de 6,16 bilhões de reais no trimestre, uma alta de 25,1 por cento frente ao terceiro trimestre, resultando em vendas de 21 bilhões de reais no ano.

Já o Ebitda foi de 446 milhões de reais no últimos três meses do ano, com alta de 68,8 por cento. A margem Ebitda foi de 7,2 por cento no período. No ano, cehgou a 1,1 bilhão de reais, com margem de 5,2 por cento.

(Por Juliana Schincariol)