O Pão de Açúcar pode garantir hoje vaga na segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Na vice-liderança, precisa vencer o Atlético Sorocaba, às 20 horas, fora de casa, para se classificar. Já o lanterna Grêmio Osasco, que ainda não ganhou na competição, pode ser rebaixado para a A3 caso perca para o Osvaldo Cruz, no estádio do adversário.