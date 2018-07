Pão de Açúcar quer estender fim de sacola plástica O programa de eliminação das sacolas plásticas nos supermercados terá de ser relançado em São Paulo, na avaliação de Hugo Bethlem, vice-presidente-executivo do Grupo Pão de Açúcar. A campanha junto aos consumidores foi bem aceita inicialmente, mas a reação de entidades representativas da indústria plástica gerou confusão e arrefeceu a adesão de pequenos mercados, segundo Bethlem. "É difícil fazer todos respeitarem um acordo que não é lei", disse Bethlem, após participar do fórum Creativity 4 Innovation, organizado pela Câmara Internacional do Comércio (ICC, na sigla em inglês), nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro.