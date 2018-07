Pão de Açúcar reforça sites para atender vendas online de Natal A Nova Pontocom, unidade de comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar, reforçou sua estrutura de operação para atender os elevados volumes de vendas no período de festas de fim de ano e evitar o "apagão" logístico visto no final do ano passado, quando muitas empresas atrasaram a entrega de produtos aos clientes.