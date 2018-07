Pão de Açúcar registra lucro líquido de R$167 mi no 1o trimestre

O lucro líquido não alcançou as estimativas de 177 milhões de reais em uma pesquisa da Reuters com quatro analistas.

O Ebitda -sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação- foi de 758 milhões de reais de janeiro a março, contra 583 milhões de reais no mesmo período em 2011.

A empresa disse em comunicado que "esse aumento foi em função da melhoria operacional do GPA Alimentar e do avanço do processo de integração da Viavarejo, que centralizou as negociações de compra e as despesas operacionais, permitindo ganhos de margem bruta e redução de despesas".

A receita líquida de vendas foi de 12,147 bilhões de reais, crescimento de 11,8 por cento em relação ao 1o trimestre do ano passado.

O Grupo Pão de Açúcar informou ainda que nesta segunda-feira seu Conselho de Administração aprovou o pagamento no valor de 0,11 real por ação preferencial e 0,10 real por ação ordinária, a título de antecipação de dividendos intermediários. O montante total dos dividendos a serem distribuídos no primeiro trimestre de 2012 será de 27,8 milhões de reais.