Pão de Açúcar reitera forte crescimento orgânico para 2012

"O ano que vem é um ano de forte expansão orgânica. Seguramos a expansão este ano para reformular os formatos", disse Enéas Pestana a jornalistas após inauguração de um centro de alto rendimento esportivo em São Paulo.

A companhia já havia informado que planeja abrir cerca de 420 lojas nos próximos três anos, sendo a maior parte de unidades de pequeno formato, os chamados "supermercados de proximidade".

Segundo Pestana, o grupo fechará este ano com o plano de conversão de lojas concluído, aproveitando o desaquecimento do mercado em relação a 2010. "Esperávamos um 2011 melhor... aproveitamos para fazer a readequação dos formatos", afirmou.

Ao longo deste ano, a varejista converteu as lojas Compre Bem e Sendas para a bandeira Extra e redesenhou as unidades Assai, além de ter anunciado, há cerca de dez dias, a conversão de unidades Extra Fácil para a marca Minimercado Extra.

O executivo disse ainda que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste possuem elevado potencial para posicionamento do grupo, que conta hoje com 25 terrenos disponíveis.

De acordo com Pestana, a integração de Casas Bahia ao grupo também estará concluída no próximo ano.

Em relação às vendas de final de ano, período mais importante para o varejo, ele afirmou que a companhia já apurou um movimento mais aquecido em novembro na comparação com os demais meses do ano e disse estar "preparado em termos de tecnologia e logística" para atender a forte demanda.

"Trabalhamos o ano inteiro para garantir este final de ano... estamos preparados para que não falte crédito, não falte produto", acrescentou.

Às 13h41, as ações do Pão de Açúcar exibiam queda de 2,24 por cento, a 58,61 reais. No mesmo horário, o Ibovespa mostrava perda de 1,9 por cento.

CENTRO ESPORTIVO

O Pão de Açúcar inaugurou nesta segunda-feira um núcleo de alto rendimento esportivo com investimentos de 4 milhões de reais voltado à avaliação e desenvolvimento de atletas de elite e formação de profissionais do esporte, com vistas aos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

Localizado em uma aérea de 10 mil metros quadrados na cidade de São Paulo, o núcleo conta com laboratório, ginásio poliesportivo, estrutura para praticas de salto com vara, pistas de atletismo, entre outras instalações.

De acordo com a companhia, o núcleo conta com apoio de profissionais que vão atuar no suporte científico do diagnóstico de desempenho e no treinamento específico para melhoria das equipes brasileiras antes das Olimpíadas de 2016 no Brasil.