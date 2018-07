Pão de Açúcar vai acelerar abertura de lojas até 2015

"Temos um plano bem agressivo de expansão para os diferentes formatos de negócio e pretendemos abrir, nos próximos três anos, 500 lojas, criando cerca de 30 mil vagas de trabalho e chegando a praças nas quais ainda não estamos presentes", disse o presidente-executivo da companhia, Enéas Pestana, em newsletter do grupo à imprensa nesta quinta-feira.

No ano passado, o Pão de Açúcar inaugurou cerca de 80 lojas, com destaque para o Minimercado Extra. Em 2013, novamente, o foco será no formato minimercado e também no atacarejo, neste caso com a bandeira Assaí.

Pestana não detalhou quantas unidades serão abertas ao ano até 2015. Pelo total previsto, a média anual seria de quase 170 lojas, mais que o dobro de 2012.

O Pão de Açúcar ainda não enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estimativas oficiais de abertura de lojas no triênio 2013-2015.