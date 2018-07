Pão de Açúcar vê alta de 7% a 8% nas vendas no Natal

Segundo o executivo, as vendas no período de festas de fim de ano tendem a se concentrar mais em dezembro, mais próximas do Natal, o que gera algumas dificuldades logísticas. "A sensação que dá é de que a turma está esperando o décimo terceiro (salário) sair", disse.

Pestana disse ainda que o grupo prevê investir em 2013 um montante superior ao desembolsado neste ano. A expectativa é de que os aportes da companhia somem cerca de 1,8 bilhão de reais no fechado de 2012.

Questionado sobre a situação da ViaVarejo, unidade de eletroeletrônicos e comércio online do grupo e alvo de disputa entre seus principais acionistas, Pestana afirmou que a empresa "está indo bem" e que as questões societárias vão se resolver.

Na terça-feira, uma fonte próxima ao assunto disse à Reuters que o grupo francês Casino, controlador do Pão de Açúcar, não estaria interessado em vender a ViaVarejo. .

A ViaVarejo engloba Ponto Frio, Casas Bahia e Nova Pontocom e está no centro de uma disputa que envolve o Casino, o presidente do Conselho de Administração do Pão de Açúcar, Abilio Diniz, e a família Klein.

(Por Leonardo Goy)