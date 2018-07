Papa aceita renúncia de bispo alemão acusado de maus-tratos e pedofilia O papa Bento XVI aceitou a renúncia do bispo de Augsburgo, na Alemanha, Walter Mixa, que colocou seu cargo à disposição da Santa Sé após admitir que maltratou menores. Ele também é investigado por suposto caso de pedofilia. Mixa apresentou sua renúncia em carta pessoal ao papa em 21 de abril, após admitir ter maltratado menores em uma residência infantil da Baviera quando era pároco, uma confissão feita depois da denúncia de vítimas. Soma-se a este episódio outra investigação por um suposto caso de pedofilia, cuja denúncia, procedeu da própria diocese do prelado. O advogado do bispo nega.