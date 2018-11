Papa aceita renúncia de bispo irlandês O papa Bento XVI aceitou ontem a demissão de outro bispo envolvido com abusos sexuais contra crianças na Irlanda. A renúncia do bispo de Kildare e Leighlin, James Moriarty, foi aceita pelo pontífice de acordo com a norma canônica que autoriza a aposentadoria por "doença" ou "outras razões graves", disse o Vaticano.