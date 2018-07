Papa afirma que vai se 'esconder do mundo'

O papa Bento XVI garantiu ontem que, ao renunciar no dia 28, vai se "esconder do mundo", em um sinal de que poderá passar seus últimos anos de vida recluso em um monastério. Entre vaticanistas e mesmo entre os cardeais, porém, cresce o temor de que a presença de dois papas no Vaticano crie uma situação difícil, seja durante o conclave seja na gestão da Igreja nos próximos anos.

"Mesmo me retirando, vou estar sempre perto de vocês na oração e vocês estarão perto de mim, ainda que eu vá estar escondido do mundo", declarou o papa ontem, em um encontro com padres em Roma.

O Vaticano tem se empenhado em passar a mensagem de que a renúncia é algo previsto dentro das leis e não há porque se preocupar com a existência de dois papas vivendo no minúsculo Estado do Vaticano, com apenas algumas centenas de moradores. "O papa é alguém muito discreto", disse o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi.

Monarquia absolutista, o Vaticano segue de alguma forma o mesmo modelo que outros Estados. O problema é que, quando reis renunciam, deixam o cargo a herdeiros de seu próprio sangue. No caso do papa, não.

Em declarações ao Estado, cardeais próximos ao círculo mais fechado de Bento XVI indicaram que há uma real preocupação da influência que o alemão exercerá, mesmo que não queira. "As especulações serão eternas", lamentou um deles, pedindo anonimato. "Cada decisão tomada e cada crise será alvo de debates sobre a mão invisível de Bento XVI", insistiu.

Alguns cardeais também se dizem "desconfortáveis" com a "sombra" do papa que renunciou ao pontificado. Outra fonte de suspeita é seu secretário pessoal, Georg Gänswein, que mantém o título de prefeito do gabinete do papa, mas acompanhará Joseph Ratzinger em sua aposentadoria. Surgiu a especulação de que ele poderá atuar como intermediário com aliados (mais informações nesta pág.).

Entre os vaticanistas, a constatação é de que o período de 600 anos sem uma renúncia não ocorreu por acaso. Outros papas já chegaram a cogitar a possibilidade de renunciar, mas foram orientados pelos especialistas legais do Vaticano a não tomar esse caminho. John Allen, um dos vaticanistas de maior prestígio, chega a ironizar a situação. "Se pensarmos de forma metafísica, não há como pensar na existência de dois papas", brincou em conversa com o Estado.

Paulo VI, que tinha artrose, consultou três especialistas em Direito Canônico (conjunto de leis da Igreja) para saber como deveria proceder caso quisesse renunciar. O vaticanista italiano Luigi Accatoli informou ontem no jornal Corriere della Sera que Paulo VI ficou abalado quando foi proibido pelos médicos de participar de um evento nos EUA, em agosto de 1976. "Se não posso ir a um congresso eucarístico, então quer dizer que não posso ser papa", relatou Accatoli, citando textos do padre Carlo Cremona e do bispo Pasquale Macchi, amigos do então pontífice.

No mesmo ano, conta o vaticanista, Paulo VI desistiu de renunciar depois de considerar o parecer dos canonistas. Embora as regras da Igreja prevejam o caso de livre renúncia, na época os conselheiros recomendaram ao papa que refletisse sobre o precedente que se estabeleceria com a abdicação. Também deveria avaliar a pressão sobre o sucessor, que poderia se sentir incomodado ao tomar decisões opostas às suas, e o fato de que a demissão ocorreria quando ele tivesse 80 anos, levando a crer que ele aplicava ao papado uma regra estabelecida por si mesmo sobre o fim dos cargos de cardeais por limite de idade. O papa morreu aos 81 anos, em agosto de 1978.

Boatos. Também no pontificado de João Paulo II houve muita especulação em torno da renúncia por causa dos problemas de saúde - entre eles Parkinson. Mas o papa jamais deixou o cargo. Segundo Accatoli, ele teria dito ao cirurgião Gianfranco Fineschi, que operou seu quadril: "O senhor deve me curar e eu devo melhorar porque não há lugar na Igreja para um papa emérito". / JAMIL CHADE E FILIPE DOMINGUES