Papa agradece virgens consagradas por 'devoção total' a Cristo O papa Bento 16 agradeceu, durante um encontro de virgens consagradas realizado no Vaticano, na quinta-feira, pela "devoção total" delas a Cristo, elogiando o ritual sagrado que ele reconheceu ser de difícil compreensão por parte dos não-católicos. "Vivam suas vidas de forma a sempre irradiar a dignidade de ser a mulher de Cristo", disse o papa em um pronunciamento realizado diante de centenas de virgens consagradas vindas de dezenas de países. As virgens consagradas são mulheres que fazem um voto de castidade eterna para se colocarem a serviço da Igreja Católica. O Vaticano diz que essas mulheres "selam um casamento místico com Cristo" por meio de um ritual sagrado. Mulheres que realizaram esse tipo de voto de castidade foram as antecessoras das freiras dentro da Igreja Católica. O Vaticano retomou o ritual, abandonado havia séculos, em 1970. O papa disse que a vocação das mulheres era profundamente significativa, mesmo que considerada "obscura e inútil" por aqueles que não compartilham da fé católica. Segundo estimativas de um grupo norte-americano que participou da conferência, há 3.000 virgens consagradas católicas no mundo todo. (Por Phil Stewart)