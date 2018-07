'Papa aponta rumos que sucessor devia seguir', diz teóloga

A teóloga Maria Clara Bingermen, professora do Departamento de Teologia e vice-decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), recebeu com entusiasmo as palavras do papa Bento XVI em defesa do Concílio Vaticano II, em um encontro com padres e seminaristas, ontem, em Roma.

"Ao ressaltar a importância do Concílio, que é grande fonte de inspiração da Igreja, o papa aponta os rumos que seu sucessor deveria seguir nos próximos anos", disse a teóloga. Segundo ela, o pontificado de João Paulo II deixou de lado a orientação do Concílio que Paulo VI havia incentivado, na trilha da revolução iniciada por João XXIII.

Maria Clara observou que os bispos nomeados por João Paulo II não pareciam apaixonados pelo Concílio Vaticano II como era o episcopado das década de 1960 e 1970. "João Paulo II tinha outras prioridades", ressalvou a teóloga. Ela acredita que, com a valorização do Concílio feita por Bento XVI, a Igreja se sentirá revigorada pelo Evangelho.

"Depois de ter anunciado a renúncia, um gesto de extrema coragem, Bento XVI referiu-se aos escândalos ocorridos na Igreja chamando as coisas pelo nome, ao dizer, por exemplo, que pedofilia é crime e pecado mortal. O papa aproveita esse momento para apontar problemas da Igreja", afirmou a teóloga.

Se as alusões diretas ou indiretas que Bento XVI fez a outros escândalos no âmbito da Cúria Romana, como a luta de poder, o desvio de recursos financeiros no Banco do Vaticano e outros problemas divulgados no VatiLeaks chamam atenção do mundo, observou Maria Clara, o apelo à renovação da Igreja vem como um alento para a vida da comunidade católica.

Perplexidade. Em Belo Horizonte, padre João Batista Libânio, professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, se disse perplexo com a defesa do Concílio Vaticano 2.º feita pelo papa. "Bento XVI, que para muitos parecia seguia uma linha jurídica, adota uma posição carismática, mostrando uma Igreja, cuja alma é o Espírito Santo, que anuncia o Evangelho", disse o teólogo. "Bento XVI aponta para uma Igreja aberta para o mundo de hoje, contra a exterioridade e a superficialidade."

Para d. Angélico Sândalo Bernardino, bispo emérito (aposentado) de Blumenau (SC), as palavras de Bento XVI convidam a Igreja a implementar o Concílio Vaticano 2.º em resposta aos problemas e indagações do mundo atual. "Que as lágrimas e sofrimentos, as esperanças e desesperanças de homens e mulheres sejam também da Igreja."

D. Angélico e Maria Clara lembraram que o teólogo Joseph Ratzinger, hoje papa Bento XVI, foi um dos principais peritos do Concílio Vaticano 2.º - o que o leva a defender, nessa hora de despedida do pontificado, uma Igreja missionária e de diálogo.