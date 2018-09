Papa assinará beatificação de Irmã Dulce Após oito anos de estudos e análises por parte de médicos e teólogos, a religiosa baiana Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, teve seu primeiro milagre oficialmente reconhecido anteontem pelo Vaticano. Com o reconhecimento, basta a assinatura do decreto, por parte do papa Bento XVI, para que Dulce, considerada "venerável" pela Igreja desde abril do ano passado, seja beatificada.