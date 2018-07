Papa assiste a flash mob antes de missa no Rio Da sacristia montada no palco Praia de Copacabana, o papa Francisco assistiu na manhã deste domingo ao que a organização da Jornada Mundial da Juventude apresentou como "o maior flash mob do mundo". Trata-se de uma dança coreografada seguida pela multidão que aguarda o início da missa de encerramento. A dança foi encenada também pelos bispos e cardeais que já estavam no palco. Padres, freiras e leigos dançaram animadamente.