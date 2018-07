Papa Bento 16 cria departamento no Vaticano para promover o Latim

A missa em Latim antigo foi extinta há mais de 40 anos, em favor das línguas locais, mas o Papa resolveu dar outra chance. O Latim continua sendo a língua oficial da Igreja universalmente.

Segundo o Vaticano, o Papa instituiu a Pontifícia Academia de Estudos do Latim, colocando-a sob os cuidados do Ministério do Vaticano para a cultura.

Em uma carta anunciando o novo departamento, o Papa disse que o Latim foi objeto de renovado interesse em todo o mundo e que o objetivo da academia é incentivar esse crescimento.

Ele disse que seminaristas católicos estudando para o sacerdócio são fracos nos estudos das ciências humanas em geral e no Latim em particular. Eles se beneficiariam de um conhecimento mais profundo da língua e seriam capazes de ler textos antigos da Igreja no original.

Esta é a mais recente tentativa em uma série de papas da época atual de impulsionar o Latim.

(Por Philip Pullella)