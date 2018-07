Papa Bento 16 pede que rezem por ele e para seu sucessor

As pessoas que se reuniram na Praça de São Pedro gritaram "Viva o Papa", agitaram bandeiras e irromperam em aplausos desde que o pontífice falou de sua janela. Bento 16, 85 anos e que deixará o papado em 28 de fevereiro, agradeceu a multidão em várias línguas.

"Peço-lhe que continuem a orar por mim e para o próximo papa."

No sábado, o Vaticano disse que o conclave que escolherá o sucessor do Papa Bento 16 começará antes de 15 de março se houver quórum de cardeais suficiente em Roma.

O conclave terá a participação de cinco cardeais brasileiros com direito a voto e que podem ser eleitos pontíficies.

O arcebispo emérito de São Paulo, dom Claudio Hummes, terá 78 anos quando começar o processo de escolha do novo papa. Ele será acompanhado do atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Raymundo Damasceno, que completou 76 anos em 15 de fevereiro e também é arcebispo de Aparecida.

Os outros três brasileiros no conclave são o prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, no Vaticano, dom João Braz de Aviz, 65 anos; o arcebispo de São Paulo, dom Odilo Pedro Scherer, 63 anos; e o arcebispo de Salvador e ex-presidente da CNBB, dom Geraldo Majella Agnelo, que completará 80 anos em outubro.

(Reportagem de Philip Pullella e reportagem adicional da Reuters Brasil)