Papa Bento 16 tem marca-passo 'há algum tempo', diz Vaticano

Não era de conhecimento público que o papa de 85 anos tinha um marca-passo.

O porta-voz do Vaticano padre Federico Lombardi disse que as baterias do aparelho foram substituídas há três meses em uma intervenção pequena e de rotina, e que isso não tem relação com a decisão de Bento 16 de deixar a liderança da Igreja Católica no próximo dia 28.

"Isso não teve influência sobre a decisão, as razões foram de sua percepção de que sua força havia diminuído com o avanço da idade", disse Lombardi em entrevista coletiva no Vaticano.

(Por Philip Pullella)