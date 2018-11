Papa Bento XVI fala de Irmã Dulce no Vaticano O papa Bento XVI fez uma saudação especial aos católicos do Brasil e, em especial, aos peregrinos de língua portuguesa, no Vaticano, pela beatificação de Irmã Dulce, em Salvador. Depois de se dirigir em italiano aos fiéis de Portugal, cumprimentando-os pela beatificação, ontem, de Madre Maria Clara do Menino Jesus, em Lisboa, e aos brasileiros, pela beatificação de Irmã Dulce, na tarde de hoje,o papa falou em português aos peregrinos presentes na Praça de São Pedro.