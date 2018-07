Papa Bento XVI fala sobre sua visita ao México e Cuba

Depois de salientar as boas relações existentes entre Cuba e a Santa Sé, Bento XVI reiterou que, como havia revelado ao visitar a ilha, "o papa leva no coração as preocupações e as aspirações de todos os cubanos, especialmente daqueles que sofrem pela limitação da liberdade". Ele disse ter instado "os católicos cubanos , que assim como toda a população esperam por um futuro sempre melhor, a dar novo vigor à sua fé e a contribuir, com a coragem do perdão e da compreensão, para a construção de uma sociedade aberta e renovada, na qual haja espaço para Deus".

Bento XVI ressaltou a homilia que fez na missa celebrada em Havana, diante do presidente Raúl Castro e outras autoridades do governo. "Recordei que Cuba e o mundo precisam de mudanças, mas essas mudanças somente serão possíveis se cada um se abrir à verdade integral sobre o homem, pressuposto imprescindível para se atingir a liberdade, e se (cada um) se decidir a semear, ao seu redor, reconciliação e fraternidade".

Impressionado, segundo o Serviço de Informação do Vaticano, com as "dezenas de milhares de cubanos, que o saudaram debaixo de uma forte chuva, no percurso para o aeroporto, na hora de embarcar de volta a Roma, Bento XVI lembrou ter afirmado na cerimônia de despedida que "os diversos componentes da sociedade cubana são chamados a fazer um esforço de sincera colaboração e de diálogo paciente para o bem da pátria".

Ao manifestar seu apreço pelos passos dados até agora nesse sentido pelas autoridades cubanas, o papa reafirmou que é preciso prosseguir no caminho em busca de maior liberdade religiosa. "A Igreja não pede privilégios, mas poder proclamar e celebrar publicamente a fé, levando a mensagem de esperança e de paz do Evangelho a todos os ambientes da sociedade", reiterou. Bento XVI disse que sua viagem ao México e Cuba, de 23 a 28 de março, deu bom resultado pastoral.