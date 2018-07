Papa Bento XVI lança canal próprio no YouTube

O papa Bento XVI lança nesta sexta-feira, 23, seu próprio canal no site de compartilhamento de vídeos YouTube. Veja também: Canal do papa Bento XVI no YouTube Vídeo: Papa fala sobre a internet Canal traz mensagem que tem como tema "Novas tecnologias, novas relações. Promover uma cultura de respeito, de diálogo, de amizade" e está destinada à "geração digital", como o pontífice chama as pessoas - sobretudo jovens - que usam estas tecnologias. O papa afirmou que as novas tecnologias devem estar a serviço "de todos os seres humanos, especialmente dos mais necessitados e vulneráveis". Acrescentou que da nova cultura da comunicação se derivam muitos benefícios para as famílias, os estudantes, a pesquisa, a ciência, entre outros, e que este desejo de comunicação e amizade tem sua raiz na própria natureza humana. Sobre a amizade, Bento XVI afirmou que através dela crescemos e nos desenvolvemos como seres humanos e advertiu que não se deve "banalizar" este conceito. "Seria uma pena que nosso desejo de estabelecer e desenvolver as amizades on-line acontecesse em detrimento de nossa disponibilidade para a família, os vizinhos e dos que encontramos em nossa vida cotidiana. Quando o desejo de conexão virtual se transforma em obsessão, a conseqüência é que a pessoa se isola, interrompendo sua interação social", alertou o papa. O arcebispo Claudio Maria Celli, chefe do departamento de comunicação do Vaticano, afirmou que o líder da Igreja Católica que chegar à "geração digital". Trabalhando junto com o Google, proprietário do YouTube, o Vaticano vai fornecer materiais variados para seu novo canal. Imagens e áudio dos sermões de Bento XVI além das notícias da Santa Sé serão disponibilizadas e o Vaticano terá controle sobre o conteúdo do site. O jornal do Vaticano, Osservatore Romano, informou que o objetivo da iniciativa é "garantir a presença do papa na internet" e acrescentou que Bento XVI sempre "gostou de novas tecnologias". As autoridades do Vaticano informaram que o novo canal visa a uma audiência variada, desde católicos devotos até o internauta comum. Segundo o correspondente da BBC em Roma, Duncan Kennedy, apesar de o Vaticano já ter sua página própria na internet, o canal no YouTube representa seu maior passo no mundo virtual. Mas, de acordo com Kennedy, o uso da internet como uma ferramenta missionária divide setores dentro da Igreja Católica. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC. (com Efe)