Papa comanda procissão de Corpus Christi em Roma O papa Bento 16 comandou uma tradicional procissão religiosa pelas ruas de Roma, na quinta-feira, e pediu aos católicos que olhem para além de diferenças como nacionalidade e classe social para concentrarem-se na fé comum que os une a todos. O papa, de 81 anos, encabeçou a procissão de Corpus Christi indo da basílica de São João de Latrão à basílica de Santa Maria Maior, as duas igrejas mais conhecidas da capital italiana depois da basílica de São Pedro, no Vaticano. No sermão que proferiu na missa na igreja de São João, antes do começo da procissão, o papa disse que a comunhão unia todos os católicos --independentemente de suas origens. "Estamos unidos além de nossas diferenças de nacionalidade, profissão, classe social, idéias", afirmou. Bento 16 participou do evento dentro de um veículo especial e ajoelhou-se diante do ostensório, receptáculo de ouro e vidro no qual fica a hóstia consagrada.