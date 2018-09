Papa condena capitalismo, terrorismo e drogas em discussão sobre Oriente Médio O papa Bento 16 abriu os trabalhos do Sínodo dos Bispos sobre o Oriente Médio com críticas ao capitalismo, ao poder de "ideologias terroristas" e às drogas, chamadas de "bestas vorazes". O sínodo é um encontro do pontífice com autoridades católicas para achar soluções sobre determinado tema. Bento 16 falou a cerca de 200 bispos e outros religiosos sobre problemas que afetam a região do Oriente Médio. "As potências do mundo moderno, os capitais anônimos que escravizam os homens (...) São um poder destrutivo, que ameaça o planeta", disse o papa. Além disso, criticou a ausência de valores no mundo atual e a violência cometida em nome de "falsas divindades, que devem ser desmascaradas". O encontro deve durar até o dia 24.