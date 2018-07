Papa condena conflito entre cristãos e hindus na Índia

O papa Bento 16 condenou nesta quarta-feira a violência entre cristãos e hindus no Estado de Orissa, no leste da Índia. Pelo menos onze pessoas já morreram nos últimos três dias nos conflitos. A onda de violência começou na segunda-feira depois que radicais hindus incendiaram um orfanato cristão, matando uma mulher e deixando um padre em estado grave. Depois disso, grupos de hindus atacaram igrejas, lojas e residências de cristãos. Durante a sua audiência semanal, Bento 16 disse estar entristecido pelas notícias dos ataques e afirmou ser contra qualquer "atentado contra a vida humana". Ele também disse que a morte de um líder hindu e quatro outros religiosos na região, no sábado, foram atos "deploráveis". A polícia acusou rebeldes maoístas de serem responsáveis por esse ataque, mas o líder da Organização Hindu Mundial, Subhash Chauhan, disse que os responsáveis foram "militantes cristãos". Toque de recolher A polícia impôs toque de recolher em Orissa na terça-feira, depois que novos ataques de vingança pela morte do líder hindu foram registrados. Mesmo assim, nesta quarta-feira, os ataques continuaram e as autoridades autorizaram a polícia a atirar em qualquer um que desrespeite o toque de recolher. As autoridades ainda não esclareceram se os dez mortos desde o ataque ao orfanato eram cristãos ou hindus. Em geral, as relações entre hindus e minorias religiosas na Índia, como os cristãos, que somam apenas 2,5% da população, e muçulmanos, que são 14%, costumam ser calmas. Mas ocasionalmente são registrados conflitos. A região de Orissa onde aconteceram os últimos confrontos tem uma longa história de tensão entre hindus e cristãos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.