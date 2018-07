Papa confirma que Rio sediará Jornada da Juventude em 2013

Embora a jornada aconteça a cada três anos, o Vaticano decidiu adiantar em um ano a próxima edição para evitar que coincida com a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

No entanto, em 2013 o Rio de Janeiro também receberá a Copa das Confederações, considerada um teste para o Mundial. E em 2016 organizará os Jogos Olímpicos.

Presente à missa celebrada pelo papa em Madri, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ao lado do governador Sérgio Cabral, afirmou que o encontro dos jovens com Bento 16 vai ser tão impactante que pode reunir mais gente até do que a Copa na cidade.

"É um evento de dimensões muito maiores do que se pode imaginar. A multidão que vi hoje na celebração da missa e que tomou as ruas de Madri emociona e me faz pensar na proporção que um encontro como este terá na nossa cidade", disse Paes, segundo o site da Prefeitura do Rio.

"Com o tamanho do Brasil e da fé do nosso povo, o interesse que vai despertar também nos nossos vizinhos latino-americanos e nos jovens do mundo inteiro, acredito que vamos ter na Jornada do Rio mais gente até do que se espera durante a Copa de 2014."