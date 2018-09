Papa cria ministério para conter perda de fé

Preocupado com a crescente perda de fé nos países ocidentais, o papa Bento XVI decidiu criar um novo ministério - o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização.

No decreto oficial ou carta apostólica, divulgado ontem pela assessoria do Vaticano, o papa reconhece "a preocupante perda do sentimento do sagrado" e a existência de um deserto interior na sociedade moderna.

O pontífice alemão propõe o uso de "vias modernas de comunicação como instrumentos para a nova evangelização" e para multiplicar a missão da Igreja.

Ele também enumerou as profundas transformações registradas pelo mundo moderno que obrigam a incentivar a evangelização: "progressos gigantescos da ciência e da técnica, ampliação das possibilidades de vida, maiores espaços de liberdade individual, mistura de etnias e culturas, fenômenos imigratórios, crescente interdependência entre os povos".