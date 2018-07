Papa dá início à celebração da semana Santa

A praça foi preenchida por uma multidão de em torno de 250 mil pessoas, de acordo com estimativas do Vaticano.

Seguindo seu estilo espontâneo, o primeiro papa latino-americano interrompeu várias vezes o texto preparado para a homilia e incentivou as pessoas a terem fé para levar uma vida simples e resistir a tentações que provoquem tristeza quando os obstáculos da vida forem inevitáveis.

Depois de duas horas de missa, o papa subiu no papamóvel aberto e circulou no meio da multidão. Ele inclinou-se para fora para cumprimentar as pessoas e apertar mãos. Ao descer do veículo, Francisco beijou a mão de uma senhora e conversou brevemente com ela. Um outro homem aproximou-se dele para tocá-lo no ombro, um gesto familiar do papa anterior, o reservado Bento XVI. Uma freira argentina que estava no meio da multidão disse: "Não há dúvida de que a Igreja Católica terá uma nova primavera com este papa."

A Semana Santa terá uma tradição quebrada neste ano, com o novo papa. Ao invés do habitual rito de lava-pés dos padres na Basílica de São Pedro, representando um símbolo de humildade, realizado sempre na Quinta-Feira Santa. Este ano, Francisco vai lavar os pés de jovens numa penitenciária do centro de Roma.

Os compromissos desta semana incluem a Procissão da Via-Crúcis no Coliseu, na Sexta-Feira da Paixão. No próximo domingo, Francisco vai celebrar a missa de Páscoa na Praça de São Pedro. As informações são da Associated Press.