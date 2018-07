Papa dá início a sua primeira missa pública no Brasil Cerca de meia hora após o horário previsto, o papa Francisco deu início a sua primeira missa pública no Brasil. Depois da oração na Capela dos Apóstolos diante da imagem de Nossa Senhora de Aparecida, o pontífice trocou de vestimenta e seguiu para o altar da basílica. Antes do início da missa, o arcebispo de Aparecida, d. Raymundo Damasceno, faz abertura da cerimônia. "Este Santuário que o recebe com imenso júbilo, conta com a graça de ter recebido três papas."