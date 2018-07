Papa decepciona público que esperava em Base Aérea O clima é de decepção total na entrada da Base Aérea do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. No fim da tarde, senhoras que esperam desde as 15h no local comemoraram a passagem da escolta, na esperança de que o papa viesse no carro logo atrás. Mas ele não veio. O papa Francisco pousou de helicóptero direto na base aérea e foi direto para a cerimônia oficial que acontece no interior da base aérea. Na sequência ele pegará o avião rumo a Roma.