Papa deixa Aparecida e cumprimenta fiéis no caminho

Às 15h25, o pontífice deixou o Seminário de Bom Jesus, onde almoçou e descansou após a celebração de sua primeira missa pública no Brasil. No caminho, o papa Francisco rompeu o protocolo de segurança e desceu do papamóvel para cumprimentar fiéis. Em Aparecida, ele afirmou que retornará ao País em 2017.

No Rio, ao menos 500 fiéis enfrentam a chuva e o frio nos arredores da Igreja de São Francisco de Xavier, na Tijuca, a espera da passagem do papa, que terá um encontro com jovens em tratamento contra a dependência de drogas no Hospital São Francisco. A igreja fica a quatro quilômetros do hospital e está no roteiro que o pontífice fará em carro fechado.

Por causa da passagem do papa, o Metrô do Rio de Janeiro informou que a Estação São Francisco Xavier, na zona norte da cidade, será fechada às 16h30.