Papa deixa Vaticano e vai de helicóptero para Castelgandofo

Um helicóptero da Força Aérea Italiana branco decolou do heliporto do Vaticano levando o papa, de 85 anos de idade, para Castelgandolfo, ao sul de Roma, onde às 16h (hora de Brasília) vai renunciar e deixará o papado vago.

Antes de embarcar no helicóptero, Bento 16 disse adeus a monsenhores, funcionários do Vaticano e a guardas suíços no pátio do palácio apostólico da Santa Sé.

Cardeais vão iniciar reuniões preparatórias na sexta-feira para decidir quando começarão um conclave para eleger o novo papa.

(Reportagem de Philip Pullella)