Papa deve ir a antigas cracolândias do Rio As favelas de Jacarezinho e Manguinhos, na zona norte, onde funcionavam as maiores cracolândias do Rio até a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), em janeiro deste ano, estão na lista de possíveis lugares a serem visitados pelo papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), entre 23 e 28 de julho. Outras opções cogitadas pela organização do evento são o Vidigal, na zona sul, em homenagem à histórica visita do papa João Paulo II, em 1980, e a favela do Juramento, ainda não pacificada.