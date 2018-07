Papa diz que crise financeira mostra que dinheiro é ilusão O papa Bento 16 disse na segunda-feira que a crise financeira global mostra que a fé em Deus é melhor do que passar a vida buscando riqueza material. "Vemos agora, no colapso dos grandes bancos, que o dinheiro desaparece, ele não é nada", disse o pontífice. O tumulto financeiro, o pior desde a Grande Depressão, empobreceu os investidores em centenas de bilhões de dólares e quebrou instituições bancárias que, meses atrás, pareciam intocáveis. O pontífice, usando uma metáfora bíblica, disse que as pessoas que ignoram o mundo de Deus para buscar a riqueza construíram suas casas sobre areia, em vez de uma base sólida de fé. Foi uma possível referência ao colapso do mercado imobiliário norte-americano, que despertou a crise. "Quem constrói sua vida sobre essa realidade, sobre as coisas materiais, efetivamente constrói sua casa sobre areia. Somente o mundo de Deus é a base de toda realidade", disse. (Por Phil Stewart)