Papa diz que futebol pode ensinar lições de vida a jovens

O papa Bento 16 disse nesta quarta-feira no Vaticano que o futebol tem um papel crucial para ensinar lições de vida aos jovens. Em uma audiência da qual participaram jogadores profissionais e representantes de federações de futebol da Itália, o papa sugeriu que está preocupado com a corrupção e ganância que manchou a imagem do jogo no país. Segundo o correspondente da BBC em Roma Christian Fraser, nos últimos anos o futebol italiano foi marcado por uma série de investigações sobre acusações de corrupção. E o campeonato italiano foi suspenso duas vezes em temporadas sucessivas, pois a Federação italiana está tentando combater a violência de torcedores. Na audiência desta quarta-feira, Bento 16 (que torce pelo Bayern de Munique, da Alemanha), afirmou que espera que o futebol profissional se transforme em um exemplo de honestidade, solidariedade e fraternidade no futuro. Clube do Vaticano A declaração foi dada durante um encontro com papa com uma delegação de uma das divisões mais baixas do futebol italiano, a Série D. Recentemente estes clubes mais pobres assumiram um papel mais importante na criação de programas para descobrir e treinar jovens talentos, em um momento em que os grandes clubes do país estão deixando estes projetos de lado. E a Igreja Católica está dando apoio a estes times de divisões mais baixas. Esta é a segunda vez que o Vaticano volta sua atenção para o futebol recentemente. Em outubro, a Conferência Episcopal Italiana (CEI) comprou o Ancona, um time que nos últimos anos enfrentou problemas financeiros e judiciais, além de se envolver no último grande escândalo do futebol no país, quando vários times foram condenados por participar de um esquema de manipulação de resultados. Desde a compra, um novo código de ética foi introduzido no Ancona. Ingressos mais baratos foram disponibilizados para famílias, e jogadores que tiveram episódios de mau comportamento receberam punições mais severas. Bento 16 disse esperar que as mudanças introduzidas no Ancona sirvam de exemplo para outros times. Na audiência desta quarta-feira, Bento 16 ganhou uma camisa de futebol com seu nome inscrito nas costas. Também foi feita uma doação para uma organização de caridade da Igreja Católica em Bangladesh.