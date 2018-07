Papa diz que leis antiterrorismo devem ser justas

O papa Bento XVI disse, nesta quinta-feira, 2, que as leis antiterorrismo não devem ser injustas ou desumanas. Discursando para bispos que o visitaram no Vaticano, o papa falou da "praga da violência e do terrorismo, o crescimento do extremismo e do fundamentalismo" em partes do mundo. "Certamente estes flagelos devem ser combatidos com intervenções legislativas. Mas nunca se deve permitir que a força da lei se transforme em iniquidade", disse o papa a bispos da Ásia Central. O papa não citou casos específicos no discurso. Grupos em defesa dos direitos humanos protestaram contra o tratamento de suspeitos de terrorismo em vários países. O administração do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi especialmente criticada por suas práticas de detenção e interrogatório, como o afogamento, utilizado principalmente na base da baía de Guantânamo, em Cuba. Ambos os candidatos presidenciais, John McCain e Barack Obama, querem que o centro de detenção de Guantânamo seja fechado.