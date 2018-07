Papa diz que papel da Igreja na política é para 'o bem de todos'

A Igreja Católica tem um papel vital em formar políticas sociais, mas não quer usurpar as autoridades seculares, disse neste sábado o papa Bento XVI. Em uma homilia para romeiros no sul da Itália, o papa disse que o papel da Igreja dentro da política - na qual ela freqüentemente se pronuncia contra o aborto, o casamento gay e as pesquisas com células embrionárias - não tem como objetivo tomar o lugar das formas de governo seculares do Ocidente. "A comunidade cristã não pode e não quer nunca substituir as legítimas e corretas competências das instituições", afirmou o papa a peregrinos no início de uma visita de dois dias a uma das regiões mais pobres da Itália. Ele discursou durante uma missa a céu aberto em um despenhadeiro de cem metros sobre o Mar Mediterrâneo, em um dos pontos mais meridionais da Itália continental. Um dia pós passear pelos Jardins do Vaticano com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, com quem se alinha em muitos assuntos morais, o papa disse que a Igreja tinha o papel de "apoiar (os governos) em seu trabalho e sempre propor cooperar com eles para o bem de todos". A Igreja freqüentemente é criticada por políticos de esquerda da Itália, da Espanha e de outros países predominantemente católicos, que a acusam de interferir em assuntos internos. Após a eleição de um novo governo conservador em abril, o ex-chanceler italiano Massimo D'Alema alertou a Igreja sobre sucumbir "à tentação demoníaca de procurar o poder" por moldar um pacto com o novo primeiro-ministro, Silvio Berlusconi. O papa Bento XVI afirmou que o papel da Igreja em influenciar a política era especialmente importante em uma sociedade onde o individualismo está acima do bem comum. "O bem vence. E se, às vezes, ele parece ser derrotado por intimidações e espertezas, na realidade continua operando em silêncio e com discrição, trazendo frutos a longo prazo", afirmou o papa a cerca de 5.000 pessoas que se espremiam em uma pequena praça.