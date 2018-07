Papa diz que Santo Sudário voltará a ser exibido em 2010 O Santo Sudário, o misterioso pano amarelado que alguns cristãos acreditam ter servido de mortalha para Cristo e que outros pensam ter sido forjado na Idade Média, voltará a ser exibido em 2010, afirmou na segunda-feira o papa Bento 16. O pontífice, que por tradição é o proprietário do artefato, disse ter esperanças de visitar o Sudário em Turim, cidade do norte italiano onde esse pedaço de pano costuma ficar guardado, dentro de uma caixa prateada e adornada. A última vez que o Sudário ficou exposto foi em 2000, ano do jubileu católico. O pedaço de pano, com 4,4 metros de comprimento por 1,2 metro de largura, exibe a inexplicável imagem -- uma imagem invertida que lembra o negativo de uma foto -- de um homem que foi crucificado. O Sudário mostra a frente e as costas de um homem com cabelos longos e barba, os braços cruzados no peito e apresenta marcas por toda a sua extensão de pequenos fios de sangue saídos supostamente de feridas nos pulsos, nos pés e na lateral do corpo. O artefato ficou à mostra durante apenas quatro vezes no século passado. Em 1988, testes com datação por carbono realizados por laboratórios da Inglaterra, da Suíça e dos EUA indicaram que o artefato nasceu em algum ponto entre os anos de 1260 e 1390, implicando se tratar de uma falsificação e ser impossível que tivesse sido usado como mortalha de Jesus. Os cientistas, no entanto, não conseguem explicar como a imagem gravou-se sobre o tecido. A maior parte deles acredita que a imagem não pode ter sido pintada ou impressa. Alguns afirmaram ainda que os testes de 1988 não foram exatos e que seus resultados adulteraram-se por causa de bactérias incrustradas ao longo dos séculos no tecido. Houve cientistas que pediram a realização de novos testes nos quais se utilizariam técnicas inexistentes em 1988. A história do Sudário é longa e polêmica. Após ter surgido no Oriente Médio e na França, o artefato chegou às mãos da antiga família real da Itália, os Sabóia, até a sede de seu reinado, Turim. Em 1983, o ex-rei Umberto 2o repassou-o ao então papa João Paulo 2o, antecessor de Bento 16. O Sudário quase foi destruído em 1997, quando um incêndio tomou conta da capela Guarini, na catedral de Turim, onde o artefato ficava. O pedaço de pano salvou-se por meio da intervenção de um bombeiro que arriscou sua vida para realizar o feito. A Igreja Católica não diz que o Sudário seja autêntico e nem que seja uma questão de fé. Mas afirma que o artefato deveria servir como um sinal poderoso da paixão de Cristo. Quando viu o Sudário em 1998, João Paulo 2o pediu que a comunidade científica continuasse pesquisando a fim de encontrar respostas adequadas às dúvidas que cercam esse pedaço de tecido.