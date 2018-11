Papa doa US$ 50 mil a vítimas de chuvas no RJ O Papa Bento 16 doou US$ 50 mil às vítimas das chuvas no Rio de Janeiro. A doação foi feita através do Pontifício Conselho "Cor Unum" "àqueles que foram atingidos pelos deslizamentos provocados pela chuva torrencial que devastou algumas favelas na cidade do Rio de Janeiro".