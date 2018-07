Papa é transportado em plataforma de rodas em São Pedro

O pontífice, de 84 anos, ficou de pé na plataforma enquanto assistentes a empurraram pela ala central de cerca de 100 metros de cumprimento.

Vestido de verde, ele abençoou os fiéis ao ser deslocado, e celebrou a missa do altar principal. Ele aparentava estar em boas condições de saúde.

"Isso é apenas para não cansá-lo", disse o porta-voz do Vaticano, o padre Federico Lombardi. Nada mais deveria ser interpretado sobre sua condição geral de saúde, que está boa".

A plataforma, que tem três degraus e cabos de bronze, foi construída para transportar o falecido papa João Paulo durante os últimos cinco anos de sua vida.

João Paulo, no entanto, havia sofrido de um fêmur quebrado e tinha sido submetido a uma cirurgia de substituição do quadril.

O papa Bento 16, que foi eleito em 2005 depois do falecimento de João Paulo, tem, no geral, aparentado boa saúde, apesar de fontes do Vaticano afirmarem que ele sofre de pressão alta.

Desde o início de seu papado, a agenda pública e privada de Bento 16 tem sido muito menos agitada do que a de seu antecessor.

Segundo seus assistentes, o motivo foi que ele já tinha 78 anos quando foi eleito, enquanto João Paulo foi eleito aos 58 anos, e portanto decidiu moderar seu ritmo e impor limites sobre suas atividades.

