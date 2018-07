Papa em Portugal terá transmissão online

A visita do papa Bento XVI ao Santuário de Fátima, em Portugal, será transmitida pela internet, no site www.fatima.pt. A decisão foi adotada pela organização do local após pedidos de fiéis, que não poderão acompanhar a cerimônia. A visita do papa a Portugal, com duração prevista de quatro dias, deverá começar amanhã. Além do Santuário de Fátima, ele deverá visitar a cidade do Porto e a capital, Lisboa. Bento XVI celebrará o aniversário da aparição de Nossa Senhora a três crianças pastoras em 1917. /EFE