Papa encerra oração do Angelus no Palácio São Joaquim Iniciada pontualmente ao meio-dia, a oração do Angelus, feita pelo papa Francisco da sacada do Palácio São Joaquim, durou cerca de dez minutos. De acordo com a agenda oficial, o pontífice participa de um almoço com jovens no local, residência oficial do Arcebispo do Rio. No local, o papa deve encontrar com menores infratores.