Papa encerra visita a hospital no Rio Sob forte chuva, o papa Francisco se despediu dos fiéis na cerimônia de inauguração de Pólo de Atenção Integral à Saúde Mental (PAI), do Hospital São Francisco de Assis, na zona norte do Rio, no início da noite desta quarta-feira, 24. Ele deixou o local por volta das 19h30 e seguiu para a residência Assunção, no Centro de Estudos do Sumaré, onde está hospedado.