Papa fará última aparição em Castelgandolfo

CIDADE DO VATICANO, O Estado de S.Paulo

O mesmo palacete receberá o papa Bento XVI. Hoje, às 17h15, o helicóptero dele aterriza em Castelgandolfo, onde será recebido pelo prefeito, moradores e um padre. Da janela do palacete, às 20 horas (16 horas em Brasília), fará a última saudação pública, antes de "se esconder do mundo". Sua renúncia, a primeira em 600 anos, abriu uma situação inédita: um papa e um papa emérito vivendo no Vaticano.

O Estado visitou ontem a cidade de 9 mil habitantes - entusiasmados com o novo vizinho, que deve ficar lá por pelo menos três meses, até que a residência definitiva no Vaticano seja reformada. "Seremos o segundo lugar mais importante do mundo", brincou Cristina, uma vendedora.

Bento XVI viverá em um palácio suntuoso, com jardim, hortas de 55 hectares e vista sobre o Lago Albano, formado na boca de um vulcão adormecido. O papa terá seis pessoas a sua disposição.

"Em Castelgandolfo, eu tenho tudo: montanha, lago e até vejo o mar", diz frase de Bento XVI presa por placa na prefeitura da cidade. Agora, também terá tranquilidade, depois de oito anos de fortes turbulências. / J.C.