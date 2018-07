Papa faz visita-surpresa a comunidade pobre em Roma

O papa estava a caminho de uma visita a uma paróquia da área operária de Tiburtina quando mudou a rota para conhecer a favela que ele havia ouvido falar.

"Ele saiu do carro, e as pessoas ficaram chocada quando o viram", disse o padre Aristide Sana, pastor da paróquia. Sana correu para a comunidade quando ficou sabendo da visita de última hora.

Imagens de TV mostraram o papa cercado por moradores do local que, segundo Sana, são em sua maioria provenientes do Peru e do Equador.

"Quantos de vocês falam espanhol?", perguntou o papa em espanhol.

"Todos! Todos!", afirmaram.

Segundo Sana, vivem nessa comunidade cerca de 150 pessoas, incluindo também provenientes da Rússia, Eritreia, Ucrânia e Polônia. São, em sua maioria, trabalhadores braçais que conseguem tarefas diárias, disse.

(Reportagem de Philip Pullella)