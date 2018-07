Papa Francisco chega ao Brasil O avião da Alitália com o papa Francisco pousou há pouco no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim, o Galeão. A presidente Dilma Rousseff aguarda Francisco na Base Aérea do Galeão, onde ela desembarcou pouco depois das 15h20. Pela programação oficial, Francisco desembarcará pela porta de trás do avião e será recebido por Dilma e duas crianças com flores.