Papa Francisco é estrela de musical filipino feito para atrair jovens

O espetáculo de duas horas mostra a vida de Jorge Mario Bergoglio de sua infância na Argentina à sua eleição em 2013 como o primeiro pontífice latino-americano da história.

Os criadores de “Eu (símbolo de coração) o Papa Francisco” basearam o musical, essencialmente em inglês, em novas histórias e informações sobre o papa, mas adicionaram elementos ficcionais para completar a narrativa.

Seu diretor, Andy Alviz, disse que o show ilustra os desafios, assim como as recompensas, do sacerdócio católico, atingindo “muitos coelhos com uma só cajadada”.

“Você diverte, evangeliza e, ao mesmo tempo, também é uma campanha para despertar a vocação em jovens que querem se tornar padres ou freiras um dia”, afirmou Alviz.

O elenco de cerca de 50 atores amadores revela os talentos de cinco padres da vida real e inclui Ric Luzung, que interpreta o líder católico.

Luzung, veterano dos palcos na comunidade teatral, canta e dança no musical, que tem 24 canções originais.

Os objetos de cena usados no espetáculo são na maioria de igrejas filipinas, mas um solidéu branco foi importado do Vaticano para se parecer com o que Francisco usa.

O musical estreia em Angeles City, cerca de 90 quilômetros ao norte da capital Manila, em 12 de dezembro e fica em cartaz até janeiro.

O papa Francisco, líder dos 1,2 bilhão de católicos, deve passar cinco dias nas Filipinas quando fizer sua segunda turnê asiática em janeiro de 2015, mas não ficou claro se coseguirá incluir o musical em seu itinerário.