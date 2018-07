Papa Francisco nomeia brasileiro como cardeal O papa Francisco nomeou 19 novos cardeais vindos da Ásia, África, América do Norte e do Sul neste domingo. Entre os nomes escolhidos pelo pontífice está o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, da Ordem Cisterciense. O papa fez o anúncio neste domingo durante um discurso para a multidão na Praça de São Pedro.